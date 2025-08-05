Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали в Псковской области 4 августа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, жилой дом с верандой горели на улице Свободы в Печорах. В доме сгорела кровля, одна из квартир закопчена, веранда выгорела по всей площади. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Также четыре мусорных пластиковых контейнера горели на площадке в деревне Суханово Великолукского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, садовый дом выгорел изнутри в деревне Опухлики Невельского района. Предположительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.
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