Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

08:43, 05 августа 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали в Псковской области 4 августа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, жилой дом с верандой горели на улице Свободы в Печорах. В доме сгорела кровля, одна из квартир закопчена, веранда выгорела по всей площади. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Также четыре мусорных пластиковых контейнера горели на площадке в деревне Суханово Великолукского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, садовый дом выгорел изнутри в деревне Опухлики Невельского района. Предположительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.