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Происшествия

Дом на три семьи загорелся в Печорах

Возгорание в жилом доме на три семьи произошло на улице Свободы в Печорах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом на три семьи загорелся в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.

Помимо пожарных, на месте работает бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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