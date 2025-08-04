Дом на три семьи загорелся в Печорах

11:05, 04 августа 2025, ПАИ

Возгорание в жилом доме на три семьи произошло на улице Свободы в Печорах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.

Помимо пожарных, на месте работает бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.