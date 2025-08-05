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Экономика

Почему банки отказывают в реструктуризации долгов, объяснили эксперты

С апреля по июнь российские банки отклонили подавляющее большинство заявок граждан на кредитные каникулы и реструктуризацию долгов. Финансовые организации одобрили только 20 %, что на 11 % меньше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Фото: ПАИ

При этом в текущем году число заявок на предоставление каникул во II квартале увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составив 233,8 тысячи заявок. По ипотечным каникулам показатель подскочил на 30 % (до 6,5 тысячи), а количество обращений для реструктуризации по собственным программам банков выросло на 87 %, до 1,5 миллиона.

Основной причиной отказов в предоставлении ипотечных и кредитных каникул стало отсутствие законодательно установленных документов, подтверждающих ухудшение жизненной ситуации, разъяснили в Центробанке.

По данным «Почта Банка», основной причиной отказа в каникулах стало превышение порога по кредитному лимиту, а также невозможность подтвердить снижение дохода и ранее использованная отсрочка.

При принятии решения о предоставлении каникул кредитор учитывает множество факторов, в том числе экономическую целесообразность и стадию просрочки, отметил Александр Кулинич из «Ренессанс Банка». Чтобы повысить вероятность одобрения реструктуризации, следует обращаться к кредитору до возникновения просрочки. «Чем раньше клиент обратится за реструктуризацией, тем выше шансы на положительное решение», – добавил эксперт.

Если банк не идёт навстречу, то разумнее будет рассмотреть возможность подработки или уменьшить нынешние расходы, посоветовал руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Кроме того, можно подать на банкротство, добавил Игорь Додонов из «Финама».

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