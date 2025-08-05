Ставку по ипотеке планируют дифференцировать по регионам

10:37, 05 августа 2025, ПАИ

Правительство РФ обсуждает введение дифференцированной ипотечной ставки по регионам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дума ТВ».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, процентная ставка по ипотеке должна быть соразмерна средней зарплате. По его мнению, именно тогда можно будет говорить о социальной справедливости. Сегодня же, заметил он, ставка везде одинаковая, но в Москве, к примеру, заработная плата выше в 2,5 раза.

Предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Сейчас оно находится на обсуждении в Правительстве РФ.