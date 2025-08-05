Дождь и до +24 градусов прогнозируют в Псковской области 6 августа

11:47, 05 августа 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 6 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление будет низким.