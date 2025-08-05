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Экономика

Глава Фонда инвестразвития Псковской области станет гостьей «Оглавления»

Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 5 августа, в 14:00.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

Ведущий программы Александр Машкарин обсудит с экспертом, в частности, как понижение ключевой ставки Банка России повлияло на инвестклимат и настроение инвесторов, какие инвестиционные проекты в ближайшее время могут быть вынесены на совет по инвестициям при губернаторе, как структурно меняется пакет инвестпроектов, которые находятся на сопровождении фонда.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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