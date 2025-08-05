Здоровье важно: в 2024 году более 109 млн человек прошли осмотры и диспансеризацию

13:58, 05 августа 2025, ПАИ

Лучший способ оставаться здоровым – своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а делать выводы только на основании симптомов – непрофессионально и неправильно. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает россиянам держать своё здоровье под контролем. За 2024 год диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 109 миллионов человек. Ожидается, что в 2025 году их количество увеличится, сообщили ПАИ в АНО «Национальные приоритеты».

Заведующая отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук Людмила Ибрагимова отметила, что сахарный диабет является главной неинфекционной пандемией современности. По данным ГНЦ РФ, в России более пяти миллионов человек страдают этим заболеванием, ещё столько же не подозревают о наличии диабета второго типа. Она подчеркнула важность регулярного скрининга в рамках диспансеризации для раннего выявления заболевания, что позволяет начать лечение и внести изменения в образ жизни, снижая риски осложнений и сокращения продолжительности жизни.

Профилактический медицинский осмотр – ядро первого этапа диспансеризации. Его ежегодно проводят людям в возрасте от 18 лет. Диспансеризация – это тот же профосмотр, только дополненный скринингами (тестами, анализами, обследованиями и прочими процедурами). До достижения 39 лет её нужно проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно.

Записаться на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно на портале «Госуслуги», по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Обследование можно пройти в будни, в том числе в вечернее время, или по субботам. На время прохождения диспансеризации работодатель даёт освобождение от работы с сохранением заработной платы.

На эффективность диагностики и лечения неинфекционных заболеваний существенно влияет информированность людей. С 1 августа АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России запускают на ТВ, радио и в интернете второй этап коммуникационной кампании, направленной на популяризацию диспансеризации.

Герои рекламных роликов – ведущие врачи страны – терапевты, эндокринологи, онкологи и кардиологи. Они рассказывают о болезнях и их симптомах, о диагностике и лечении, об опасностях и последствиях несвоевременного начала лечения и призывают зрителей регулярно проходить профилактические осмотры. Миссия кампании – напомнить людям о том, что оценить состояние своего здоровья можно бесплатно. Чем раньше поставлен диагноз, тем благоприятнее прогноз лечения и эффективнее контроль над заболеванием.

Лейтмотив роликов социальной кампании прошлого года – ранняя диагностика онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году особое внимание уделяется своевременному выявлению симптомов сахарного диабета.

«В прошлом году мы акцентировали внимание людей на симптомах рака, болезней сердца и сосудов. В этом году стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», одно из ключевых направлений которого – борьба с сахарным диабетом. В этой кампании мы уделяем особое внимание симптомам сахарного диабета второго типа. Риск появления этого недуга кратно возрастает у людей в возрасте старше 45 лет. Надеюсь, что, увидев и услышав наши ролики, люди осознают важность заботы о своём здоровье, пройдут диспансеризацию сами и посоветуют это сделать своим близким», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.