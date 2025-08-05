В Печорах реабилитационный центр для участников СВО сможет принять первых посетителей в середине сентября

15:01, 05 августа 2025, ПАИ

Реабилитационный центр для участников специальной военной операции (СВО), расположенный в Печорах Псковской области, возможно, сможет принять первых посетителей в середине сентября. Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время заседания благотворительного фонда «Христианское милосердие» в Псково-Печерской обители сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам митрополита, в настоящее время ведутся активные консультации с медицинскими и реабилитационными центрами, включая центр имени Вишневского, а также с представителями ФСИН. Он отметил, что обсуждаются вопросы организации работы центра, включая обеспечение безопасности и учёт психологических травм участников СВО, полученных в результате боевых действий и инвалидности. Тихон подчеркнул, что все аспекты, включая привлечение специалистов и обеспечение комфортных условий, будут тщательно проработаны, чтобы к 15 сентября центр мог начать приём первых посетителей.

Кроме того, митрополит рассказал о планах по созданию аналогичного реабилитационного центра в Крыму, в районе бухты Омега, на базе бывшего пионерского лагеря. Он также сообщил о намерении обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным возможность открытия подобных центров в столице.

Напомним, что заседание состоялось после осмотра реабилитационного центра для участников СВО в Печорах, который должен открыться уже в сентябре этого года.