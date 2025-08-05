Михаил Ведерников и Сергей Степашин осмотрели реабилитационный центр для участников СВО в Печорах

12:24, 05 августа 2025, ПАИ

Реабилитационный центр для участников специальной военной операции в Печорах осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин. Они побывали там сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Реабилитационный центр предназначен для психологической, социокультурной и физической реабилитации участников СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха.

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко отметил, что необходимо разработать программу времяпровождения, в которую будут включены и спорт, и духовная составляющая. Вся инфраструктура уже полностью готова. Сотрудников в реабилитационный центр отбирают из Печор и Пскова. «Штат будут комплектовать исходя из программы, которую утвердим», – уточнил он.

Сергей Степашин заметил, что необходимо установить чёткий срок открытия центра, чтобы к осени в него могли въехать первые участники СВО.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Строительство центра, благоустройство территории, устройство коммуникаций, оснащение объекта выполнено за счёт средств московского фонда социокультурных проектов «Традиция». Общее количество мест для размещения – 38.

Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов боевых действий, так как его деятельность будет вестись по благословению и под покровительством Русской православной церкви.

Окормление ветеранов, проходящих реабилитацию на базе учреждения, планируется осуществлять силами братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Кроме того, военнослужащие будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители, участвовать в паломнических поездках и мероприятиях по благословению Псковской епархии.

В центре также планируется организовать совместную работу с министерством социальной защиты Псковской области, филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, кадровым центром «Работа России» в Псковской области и другими учреждениями, направленную на оказание помощи участникам и ветеранам СВО в получении положенных мер социальной поддержки, выплат, средств реабилитации, оформлении удостоверения ветерана боевых действий, восстановлении документов, переобучении или трудоустройстве.