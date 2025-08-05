Создание сети реабилитационных центров для ветеранов СВО должно стать госпрограммой – Юрий Чиханчин

16:09, 05 августа 2025, ПАИ

Создание сети реабилитационных центров для ветеранов специальной военной операции (СВО) должно стать государственной программой, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин на заседании фонда в Псково-Печерской обители сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Юрий Чиханчин выразил благодарность митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону за вклад в создание реабилитационного центра в Печорах, отметив, что именно он стал инициатором этой идеи. По словам Юрия Чиханчина, за три года с момента учреждения фонда «Христианское милосердие» идея начала воплощаться и направление реабилитации стало активно развиваться.

Он подчеркнул необходимость объединения центров единым замыслом и сообщил, что вместе с председателем благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергеем Степашиным, как члены попечительского совета, они намерены представить руководству страны результаты работы проекта. Юрий Чиханчин также призвал коллег по совету активно участвовать в реализации инициатив фонда и обеспечить комфортные условия для первых подопечных центра в Печорах, чтобы помочь им начать новую жизнь.

Напомним, что заседание состоялось после осмотра реабилитационного центра для участников СВО в Печорах, который должен открыться уже в сентябре этого года.