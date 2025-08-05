Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Создание сети реабилитационных центров для ветеранов СВО должно стать госпрограммой – Юрий Чиханчин

Создание сети реабилитационных центров для ветеранов специальной военной операции (СВО) должно стать государственной программой, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин на заседании фонда в Псково-Печерской обители сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Юрий Чиханчин выразил благодарность митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону за вклад в создание реабилитационного центра в Печорах, отметив, что именно он стал инициатором этой идеи. По словам Юрия Чиханчина, за три года с момента учреждения фонда «Христианское милосердие» идея начала воплощаться и направление реабилитации стало активно развиваться.

Он подчеркнул необходимость объединения центров единым замыслом и сообщил, что вместе с председателем благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергеем Степашиным, как члены попечительского совета, они намерены представить руководству страны результаты работы проекта. Юрий Чиханчин также призвал коллег по совету активно участвовать в реализации инициатив фонда и обеспечить комфортные условия для первых подопечных центра в Печорах, чтобы помочь им начать новую жизнь.

Напомним, что заседание состоялось после осмотра реабилитационного центра для участников СВО в Печорах, который должен открыться уже в сентябре этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Нового зампредседателя Псковского районного суда представили коллективу
05 августа 2025

Владимир Путин поздравил опочецкого ветерана с 95-летием
05 августа 2025

Новая илососная машина приступит к работе в Псковском районе
05 августа 2025

Строительство братского корпуса в Печорах близится к завершению
05 августа 2025

Митрополит Матфей: Реабилитация ветеранов СВО является насущной задачей
05 августа 2025

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал центр в Печорах уникальным проектом поддержки участников СВО
05 августа 2025

Библиотеку Василёва в Пскове посетили Михаил Ведерников и Сергей Степашин
05 августа 2025

Памятник княгине Ольге открыли у псковского аэропорта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...