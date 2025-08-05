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Общество

Новая илососная машина приступит к работе в Псковском районе

Новая илососная машина приступит к работе в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • Новая илососная машина для муниципалитета
    Фото: из Telegram-каналf Натальи Фёдоровой
  • Новая илососная машина для муниципалитета
    Фото: из Telegram-каналf Натальи Фёдоровой
  • Новая илососная машина для муниципалитета
    Фото: из Telegram-каналf Натальи Фёдоровой
  • Новая илососная машина для муниципалитета
    Фото: из Telegram-каналf Натальи Фёдоровой

Комплекс на базе автомобиля КамАЗ был приобретён за счёт средств бюджета района. В настоящее время оформляются все необходимые документы на машину, и после её передадут в эксплуатацию муниципальному предприятию.

При помощи вакуума машина будет чистить люки и канализационно-насосные станции от иловых накоплений и твёрдых взвесей. Предприятие будет использовать илососную машину не только для устранения аварийных ситуаций, но и для профилактических работ на сетях.

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