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Спорт

Восемь великолучан примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука

Восемь великолукских спортсменов примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: РФСЛ

Всего в соревнованиях примет участие 331 спортсмен из 37 регионов России. Псковскую область представят восемь лучников из Великих Лук. В блочном луке среди мужчин за медали поборются Сергей Кузнецов, Илья Силаев, Никита Панов и Владимир Фазанов, у женщин в этой дисциплине выступят Ника Кондратюк, Милана Мурзина и Александра Савенкова. Также в классическом лучке среди мужчин заявлен Сергей Шляпин.

Завтра, 6 августа, стартует квалификационный раунд.

Напомним, недавно два великолукских лучника Силаев и Мурзина стали победителями второго этапа молодёжного Кубка Европы в Словении.

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