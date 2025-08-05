В семь стран мира экспортировали мясную и рыбную продукцию из Псковской области

16:53, 05 августа 2025, ПАИ

В семь стран мира экспортировали животноводческую продукцию из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего с 1 января по 31 июля на экспорт из Псковской области отправили 23,8 тысячи тонн животноводческой продукции, превысив показатели прошлого года на 69 %.

Во время оформления экспортных ветеринарных сертификатов сотрудники ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.

Больше всего псковские предприятия-производители отправили на экспорт свинины (более 15 тысяч тонн) и свиных ушей, хвостов, голов, шкурок (8,3 тысячи тонн). Основной объём поставок пришёлся на Китай – 12 тысяч тонн. Также продукцию отправили во Вьетнам, Грузию, Гонконг, Сербию и Азербайджан.

Помимо этого, с территории региона экспортируется рыба и рыбопродукция в Прибалтику и Грузию (145,2 тонны), рыбные консервы в Грузию и Азербайджан (255 тонн).