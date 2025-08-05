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Общество

«Чайхану Бухару» могут снести в Великих Луках

Кафе «Чайхана Бухара» могут снести в Великих Луках из-за нарушений с документацией, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Администрация Великих Лук обратилась в суд с иском к собственнику кафе о признании самовольной постройкой одноэтажного строения и обязании предпринимателя снести его в течение трёх месяцев со дня вступления в силу решения суда либо привести постройку в соответствие с правилами и законом.

Как следует из проведённой судебной экспертизы, здание кафе является объектом капитального строительства. При этом кафе не соответствует проектной документации, требованиям градостроительного законодательства, в том числе правилам землепользования и застройки города.

Кроме того, установлено, что здание кафе создано на земельном участке, не отведённом для этих целей. Таким образом, использование здания для размещения в нём кафе неправомерно.

Арбитражный суд Псковской области признал незаконной самовольную постройку кафе в Великих Луках и обязал собственника устранить нарушения.

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