Более 75% участников догазификации в Псковской области ускорили пуск газа в рамках комплексного договора

17:26, 05 августа 2025, ПАИ

Более 75 % участников догазификации в Псковской области ускорили пуск газа в рамках комплексного договора, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

У более чем 15 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию – газопровод бесплатно подведён до границ земельного участка.

В обязанности собственника жилья входит обустройство сетей на участке, покупка и установка газоиспользующего оборудования. Весь комплекс работ можно заказать у газораспределительной организации (ГРО) – их стоимость строго регулируется государством. Работы в границах участка и в доме могут выполнять и сторонние организации, но по рыночной цене. Однако в этом случае всё равно нужно обращаться в ГРО – её сотрудники должны будут провести мониторинг сделанных работ и выполнение требований выданных технических условий.

По договору комплексной услуги одна организация отвечает за весь объём работ на участке и за его пределами и обеспечивает пуск газа. В настоящее время почти 6 000 абонентов подключено к сетевому природному газу в рамках догазификации, из них 75,6 % воспользовались услугой комплексного договора и значительно сократили сроки подключения, уточнили в пресс-службе.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.

К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок; ситуационный план участка; копии паспорта, СНИЛС собственника.

Для догазификации в садоводческих товариществах потребуется ещё и копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.

Также на сайте единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ в границах участка и по подготовке дома к подключению.

Сейчас в работе псковских газовых компаний более 20 тысяч заявок, из них 75,3 % заявителей воспользовались комплексной услугой и ускорили газификацию дома.

«Комплексный договор – одно из наиболее эффективных решений, позволяющих ускорить процесс подключения домовладений к сетевому природному газу. Комплексная газификация включает в себя одновременное строительство сетей до участка, подготовку эскиза по внутренним работам, рекомендации специалистов по подбору и монтажу газового оборудования, приборов учёта и контроля газа, строительство внутренних сетей и пусконаладочные работы. Стоимость комплексного договора всегда индивидуальна и зависит от объёма работ», – пояснил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки. В Псковской области размер субсидий составляет 100 тысяч рублей.