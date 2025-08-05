Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выпускники ведомственных вузов МЧС пополнили ряды псковских спасателей

На службу в Главное управление МЧС России по Псковской области поступили молодые лейтенанты, только что окончившие обучение в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России. В ближайшее время они приступят к исполнению служебных обязанностей в управлении надзорной деятельности и профилактической работы, сообщили ПАИ в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Новых сотрудников поприветствовал и дал им напутствие начальник главного управления Сергей Лаврухин. «Важно понимать особенности региона, в котором ты будешь служить. Именно поэтому сегодня выпускников ознакомили с историей Псковской области на территории кремля», – отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что более ста правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Визит Сергея Степашина в Псковскую область
05 августа 2025

Опасный пастернак: что делать при ожогах
05 августа 2025

Фестиваль «Культурные мосты» станет главной площадкой празднования Дня города Печоры
05 августа 2025

20 километров за семь часов: пскович переплыл Псковское озеро
05 августа 2025

Находившийся в федеральном розыске рецидивист из Плюссы отправится за решётку
05 августа 2025

Выпускники ведомственных вузов МЧС пополнили ряды псковских спасателей
05 августа 2025

Развитие турпотенциала Полистовского заповедника обсудили Марина Егорова и Николай Кораблёв
05 августа 2025

О судьбе кампуса и участка на берегу Великой рассказали псковичам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...