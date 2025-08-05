Выпускники ведомственных вузов МЧС пополнили ряды псковских спасателей

18:55, 05 августа 2025, ПАИ

На службу в Главное управление МЧС России по Псковской области поступили молодые лейтенанты, только что окончившие обучение в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России. В ближайшее время они приступят к исполнению служебных обязанностей в управлении надзорной деятельности и профилактической работы, сообщили ПАИ в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Новых сотрудников поприветствовал и дал им напутствие начальник главного управления Сергей Лаврухин. «Важно понимать особенности региона, в котором ты будешь служить. Именно поэтому сегодня выпускников ознакомили с историей Псковской области на территории кремля», – отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что более ста правонарушений выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации.