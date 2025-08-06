Три человека погибли в ДТП с автобусом в Псковской области

07:03, 06 августа 2025, ПАИ

Столкновение легкового автомобиля Hyundai и междугороднего автобуса (маршрут Санкт-Петербург - Минск) произошло на выезде из Острова в сторону Пскова (возле АЗС «Газпромнефть») в Островском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП три человека в легковом автомобиле погибли. Несколько пассажиров автобуса получили ушибы, им оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

До прибытия заменяющего транспорта из Полоцка пассажиров разместили в гостинице.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, бригада медицины катастроф, скорая помощь, представители администрации Островского района. Обстоятельства происшествия выясняются.