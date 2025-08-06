Минпросвещения презентовало школьную форму по ГОСТу
Новый стандарт школьной формы представило Минпросвещения России сегодня, 6 августа.
Школьную форму презентовали на пресс-конференции ТАСС, которая была посвящена принятию нового ГОСТа.
Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут отметил, что школьная форма содержит важные социально-психологические аспекты, так как снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком и между детьми, относящимися к различным вероисповеданиям. Поэтому он считает, что важность этого вопроса сложно переоценить, передаёт ТАСС.
В 2024 году Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством просвещения начали работу над новым ГОСТом, который будет определять требования к школьной форме. В стандарте, вступившем в силу с июля 2025 года, указаны определенные параметры: характеристики ткани, включая подкладку, безопасность фурнитуры (отсутствие острых краев и кромок), соответствие размерным характеристикам типичных детских фигур, а также гигиенические свойства: воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.
ГОСТ предназначен для защиты детей от некачественной одежды и родителей от ненужных трат. Производители, которые маркируют свою продукцию как школьную форму, обязаны следовать требованиям нового стандарта. Это обеспечит покупателям уверенность в безопасности продукции, упростит контроль качества и поможет предотвратить подделки, защищая семьи от ненадежных товаров.
Ранее сообщалось, что более 16 тысяч потратили в среднем родители на минимальную подготовку к школе.