Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики в Невельском районе

Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики на пятый день Международной молодёжной «Вахты Памяти» «Невельский фронт», сообщается в Telegram-канале «Поисковое движение России».

Здесь и далее: скриншоты видео из Telegram-канала «Поисковое движение России»

«Три дня назад мы пришли на этот коп, два дня копали и не могли ни за что зацепиться. На второй день к вечеру мы зацепились за котелок и обнаружили бойцов, павших за нашу Родину, за нас с вами. И сегодня, когда уже начали момент эксгумации, была обнаружена именная медаль «За боевые заслуги» с номером. Эта медаль поможет найти того без вести пропавшего воина и передать его, надеюсь, родственникам. Они его захоронят и будут с почестями приходить к нему на могилку», – отметил участник «Вахты Памяти».

Напомним, что раскопки проходят в деревне Самозвоново с 1 по 10 августа. На мероприятии собрались участники из Смоленской, Псковской областей, Коми, Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Белоруссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 августа 2025

Выставочный комплекс в честь патриарха Тихона открылся в Псковском музее
06 августа 2025

Пять лет вперёд: как в Псковской области проходит лето с Детсоветом
06 августа 2025

О статистике ДТП и правонарушениях несовершеннолетних на дороге поговорили на «Серебряном дожде». Главное
06 августа 2025

Более пяти тысяч первоклассников пойдут в школы Псковской области 1 сентября
06 августа 2025

Выставку по итогам российско-китайского пленэра откроют в Изборске
06 августа 2025

Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики в Невельском районе
06 августа 2025

Карантин по повилике впервые ввели в Порховском районе
06 августа 2025

Билайн расширил возможности: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...