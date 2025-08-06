Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики в Невельском районе

17:42, 06 августа 2025, ПАИ

Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики на пятый день Международной молодёжной «Вахты Памяти» «Невельский фронт», сообщается в Telegram-канале «Поисковое движение России».

«Три дня назад мы пришли на этот коп, два дня копали и не могли ни за что зацепиться. На второй день к вечеру мы зацепились за котелок и обнаружили бойцов, павших за нашу Родину, за нас с вами. И сегодня, когда уже начали момент эксгумации, была обнаружена именная медаль «За боевые заслуги» с номером. Эта медаль поможет найти того без вести пропавшего воина и передать его, надеюсь, родственникам. Они его захоронят и будут с почестями приходить к нему на могилку», – отметил участник «Вахты Памяти».

Напомним, что раскопки проходят в деревне Самозвоново с 1 по 10 августа. На мероприятии собрались участники из Смоленской, Псковской областей, Коми, Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Белоруссии.