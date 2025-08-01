«Вахта Памяти» открылась в Невельском районе

17:58, 01 августа 2025, ПАИ

Международная молодёжная «Вахта Памяти» «Невельский фронт», посвящённая 80-летию Победы, открылась в деревне Поздноево сегодня, 1 августа. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

На мероприятии собралось более 200 участников из Смоленской, Псковской областей, Коми, Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Белоруссии. Ещё ожидается около ста человек.

Раскопки будут проходить в деревне Самозвоново с 1 по 10 августа. Это продолжение поисковых работ, которые велись во время весенней «Вахты Памяти». Здесь поисковики будут отрывать боевую траншею, бойцы которой насмерть стояли, обороняя Невель. После того как советские войска стремительно освободили Невель в октябре 1943-го, фашисты предприняли попытку реванша и аккумулировали в этом месте большие силы для наступления, надеясь снова захватить город. У деревни Самозвоново красноармейцы повторили бессмертный подвиг 28 панфиловцев.



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»











На протяжении всех дней экспедиции молодёжь будет перенимать опыт у старшего поколения поисковиков, будет организовано обучение в школе поисковика.

Также участников «Вахты Памяти» ждёт культурная программа: концерты, участие в самодеятельности, спортивные игры и многое другое.