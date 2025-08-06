Суд продлил домашний арест Льву Шлосбергу*

19:57, 06 августа 2025, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста заместителю председателя Псковского регионального отделения Российской объединённой демократической партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Льву Шлосбергу* предъявлено обвинение по части 1 статьи 280.3 УК РФ. По версии следствия, Лев Шлосберг,* будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, на своей интернет-странице в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, дискредитирующую использование Вооружённых сил России в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные материалы, учитывая характер и тяжесть предъявленного обвинения и данные о личности обвиняемого, суд согласился с доводами следствия и продлил срок домашнего ареста до четырёх месяцев (до 8 октября 2025 года включительно).

* По решению Минюста России от 16 июня 2023 года включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.