Основной метод исследования качества мёда назвали специалисты Псковской облветлаборатории

22:58, 08 августа 2025, ПАИ

Пыльцевой анализ является основным методом исследования качества мёда, рассказали в Псковской облветлаборатории.

Пыльцевой анализ – микроскопическое исследование с целью установления принадлежности пыльцевых зёрен растениям. Только с помощью него можно определить, пыльцевые зерна каких растений и в каком соотношении присутствуют в мёде. Кроме того, метод позволяет определить соотношение количества пыльцевых зёрен к падевым элементам. Пыльцовой анализ мёда в Пскове делают специалисты Псковской облветлаборатории.

«По статистике, мёд чаще всего фальсифицируют, поэтому если вы приобретаете его на ярмарках или рынках, не забывайте спрашивать у продавцов мёда результаты пыльцевого анализа. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!» – отметили специалисты.

Согласно ГОСТ 32168-2013, мёд считается цветочным при соотношении числа падевых элементов к числу пыльцевых зёрен растений < 1, смешанным – при значении от 1 до 3 и падевым при значении < 3. С марта 2023 года в силу вступили правила ветеринарно-санитарной экспертизы мёда, согласно которым каждая партия мёда должна будет подвергаться исследованию на содержание доминирующих пыльцевых зёрен. Тем самым наступает ответственность производителей мёда, то есть для каждой партии мёда необходимо будет иметь результаты исследования.

Согласно новому изданию ГОСТ 31766, вступившему в силу с 1 января 2023 года, монофлорный мёд подразделяется на пять видов: гречишный, липовый, подсолнечниковый, каштановый и акациевый. Мёд считается монофлорным гречишным или липовым при частоте встречаемости соответствующих пыльцевых зёрен не менее 30 %. Для подсолнечникового мёда частота встречаемости должна быть не менее 45 %. Акациевым мёд считается при частоте встречаемости всего 7 %, а вот каштановым – при 60 %.

