Как выбрать качественный мёд, рассказали псковские пчеловоды

19:43, 08 августа 2025, ПАИ

На территории Детского парка в Пскове развернулась медовая ярмарка. Дары пасеки предлагают жителям и гостям около десятка хозяйств. Советами, как выбрать качественный мёд, пчеловоды поделились с телеканалом «Первый Псковский».

«Первое: не ведитесь, когда много-много, большой выбор мёда. Это неправда. И когда конкретно от почек, от суставов, от сердца и прочего – это разводка. То же, когда мёд цветной: он только жёлтый может быть», – рассказала пчеловод Валентина Белова.

Ещё одна отличительная черта натурального мёда – тонкая непрерывная струйка. «Внизу горочка ложится. Это как раз и есть одно из качеств», – рассказали пчеловоды.

Честным пчеловодам, которые производят натуральный мёд, в этом году пришлось нелегко. Работы также много, а урожая меньше. Всё из-за непогоды. «Очень сильно, я бы сказал, повлияла: и дождливое – раз, и мало было тепла. В этом году, судя по всему, урожай будет очень маленький. Ещё чуть-чуть взятка впереди есть, но, судя по всему, урожай будет невысокий в этом году», – рассказал пчеловод Сергей Десятик.

Пчеловоды занимаются не одним только мёдом – у пчёл они собирают полезную для нервной системы и в борьбе со старением пергу. Её добывает и Валентина Белова. В деле ей помогает сын Дмитрий.

«Из натурального воска всё это делается. Жёлтые свечи – это некрашеные, а цветные – это уже с применением красителей. Дело это долгое, кропотливое» , – отметила Валентина Белова.

Попробовать качественный мёд, полезные для организма пергу, пыльцу, купить медовые намазки к чаю и другую продукцию пасечников из Псковской области можно до 10 августа с десяти утра и до семи вечера. Помимо продуктов пчеловодства, здесь можно увидеть товары и изделия псковских ремесленников. Это куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней.