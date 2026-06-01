Работа делегации Псковской области на полях ПМЭФ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работает на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках этого мероприятия планируется проведение рабочих встреч, переговоров с потенциальными партнёрами, подписание ряда соглашений. В частности, сегодня стартовал основной деловой трек. Дискуссии разворачиваются вокруг искусственного интеллекта в реальном секторе, импортозамещения программного обеспечения, логистических цепочек БРИКС и новых инструментов неоактивов. Центральным событием станет пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин. Первые кадры с полей форума – от пресс-службы правительства региона.