Делегация Псковской области работает на Петербургском международном экономическом форуме
Делегация Псковской области работает на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
Губернатор отметил, что планируется проведение рабочих встреч, переговоров с потенциальными партнёрами, подписание ряда соглашений.
«И конечно, приму участие в главном мероприятии ПМЭФ – пленарном заседании с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина. Подробности, как обычно, позже», – написал Михаил Ведерников.
Делегация Псковской области работает на Петербургском международном экономическом форуме