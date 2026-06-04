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Экономика

Делегация Псковской области работает на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Псковской области работает на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ
  • Делегация Псковской области работает на ПМЭФ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Губернатор отметил, что планируется проведение рабочих встреч, переговоров с потенциальными партнёрами, подписание ряда соглашений.

«И конечно, приму участие в главном мероприятии ПМЭФ – пленарном заседании с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина. Подробности, как обычно, позже», – написал Михаил Ведерников.

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