Делегация Псковской области работает на Петербургском международном экономическом форуме

16:36, 04 июня 2026, ПАИ

Делегация Псковской области работает на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ















Губернатор отметил, что планируется проведение рабочих встреч, переговоров с потенциальными партнёрами, подписание ряда соглашений.

«И конечно, приму участие в главном мероприятии ПМЭФ – пленарном заседании с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина. Подробности, как обычно, позже», – написал Михаил Ведерников.