Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский экипаж примет участие в Петровском гребном марафоне

Псковский экипаж в составе десяти человек с рулевым на лодке «Дракон» примет участие в Петровском гребном марафоне, который стартует в рамках Петербургского международного экономического форума завтра, 6 июня. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Скриншот сюжета

Псковский экипаж преодолеет дистанцию 68 километров по Неве. Всего в мероприятии примут участие около 1 600 лодок, среди которых 20 – типа «Дракон».

«Мы прошли этот марафон самые первые на «Драконе». До нас его никто на этой лодке не проходил. Были первооткрывателями. Теперь мы участвуем каждый год, уже шестой раз. Сейчас у нас очень большая федерация. Она разрослась. Тренируются у нас более 100 человек на постоянной основе», – отметил президент Федерации гребли на лодках «Дракон» Псковской области Алексей Лаврентьев.

Тренер спортшколы «Ника», каноист Дмитрий Петров подчеркнул, что дистанцию тяжело будет пройти прежде всего в эмоциональном плане. «Очень долго идти. За это время бывает, что светит солнце – очень жарко, потом вливает дождь, и все начинают мёрзнуть. Бывало, что и снег шёл. Главное здесь – сохранить командный дух, чтобы все одновременно двигались к финишу», – заметил спортсмен, недавно выигравший чемпионат России по гребле на лодках «Дракон» в составе тверской команды «Шторм».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 июня 2026

ФК «Псков» одержал третью победу подряд в объединённой ЮФЛ
05 июня 2026

Псковский экипаж примет участие в Петровском гребном марафоне
05 июня 2026

Опочецкая семья представит регион на всероссийском этапе «Семейной зарницы»
05 июня 2026

Чемпионат по шахматам и таврелям «Псковские башни» стартует сегодня
05 июня 2026

Псковскому пловцу присвоили звание мастера спорта России
04 июня 2026

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»
04 июня 2026

Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Себеже
04 июня 2026

Американская сторона анонсировала хоккейный матч между Россией и США

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...