Псковский экипаж примет участие в Петровском гребном марафоне

13:11, 05 июня 2026, ПАИ

Псковский экипаж в составе десяти человек с рулевым на лодке «Дракон» примет участие в Петровском гребном марафоне, который стартует в рамках Петербургского международного экономического форума завтра, 6 июня. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Псковский экипаж преодолеет дистанцию 68 километров по Неве. Всего в мероприятии примут участие около 1 600 лодок, среди которых 20 – типа «Дракон».

«Мы прошли этот марафон самые первые на «Драконе». До нас его никто на этой лодке не проходил. Были первооткрывателями. Теперь мы участвуем каждый год, уже шестой раз. Сейчас у нас очень большая федерация. Она разрослась. Тренируются у нас более 100 человек на постоянной основе», – отметил президент Федерации гребли на лодках «Дракон» Псковской области Алексей Лаврентьев.

Тренер спортшколы «Ника», каноист Дмитрий Петров подчеркнул, что дистанцию тяжело будет пройти прежде всего в эмоциональном плане. «Очень долго идти. За это время бывает, что светит солнце – очень жарко, потом вливает дождь, и все начинают мёрзнуть. Бывало, что и снег шёл. Главное здесь – сохранить командный дух, чтобы все одновременно двигались к финишу», – заметил спортсмен, недавно выигравший чемпионат России по гребле на лодках «Дракон» в составе тверской команды «Шторм».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».