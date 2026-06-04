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Пскович выиграл золото чемпионата России по гребле на лодках «Дракон»

Команда «Шторм» с псковичом Дмитрием Петровым стала победительницей чемпионата России по гребле на лодках «Дракон» в гонках смешанных экипажей на дистанциях 200 и 500 метров. Соревнования прошли в Казани с 27 по 31 мая, сообщили ПАИ в Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».

Фото с личной страницы Дмитрия Петрова в соцсети «ВКонтакте»

Состязания прошли в местном центре гребных видов спорта и собрали 340 участников из 20 регионов России. Спортсмен является тренером псковской спортивной школы «Ника».

По итогам чемпионата будет сформирован список кандидатов в национальную сборную России на 2027 год.

Татарстан впервые принимал этот турнир, ранее он неизменно проходил в Москве.

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