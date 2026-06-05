ФК «Псков» одержал третью победу подряд в объединённой ЮФЛ

17:02, 05 июня 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» на своём поле обыграли новгородскую спортшколу «Электрон» со счётом 2:1 в седьмом туре Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центр – Северо-Запад. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи пропустили быстрый гол на девятой минуте встречи. Хозяева отыгрались уже в первом тайме благодаря голу Владислава Игнатьева. За пять минут до конца основного времени матча «Псков» забил победный гол – пенальти исполнил Игнатьев, оформивший дубль.

Временно «Псков» вышел на третье место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Следующую игру, которая откроет второй круг соревнований, псковичи проведут на своём поле против петербургского коллектива «Кировец-Восхождение».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».