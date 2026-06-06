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Спорт

Массовая велогонка «Всероссийский день велосипедиста» стартовала в Великих Луках

Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всероссийский день велосипедиста» началась сегодня в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Соревнования, участие в которых принимают велосипедисты 2022 года рождения и старше, проходят на дистанциях от 100 до 15 000 метров.

В рамках гонки, организаторами которой выступают Министерство спорта РФ и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых», также состоялся велопробег. Сразу после торжественного открытия в 11:30 участники отправились на старт.

Призёры и победители гонки будут награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.

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