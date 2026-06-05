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Общество

Более 2470 пожаров произошло с начала года в Псковской области

За пять месяцев на территории Псковской области зарегистрировано 2 475 пожаров, нанёсших прямой материальный ущерб на 20 миллионов 727 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожаров 12 человек получили травмы, погибло 38 человек, в том числе один ребёнок. Огнеборцы МЧС России по Псковской области спасли 316 жизней.

Большинство пожаров произошло в сельской местности (1 849 случаев). В жилом секторе зарегистрировано 398 возгораний. Их основной причиной стало неосторожное обращение с огнём (2 081 случай).

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