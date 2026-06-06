Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 15 БПЛА уничтожено в небе над Псковской областью за ночь

Более 15 БПЛА противника уничтожено в небе над Псковской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото: ПАИ

Глава региона напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и местам их падения смертельно опасно.

«Будьте бдительны и берегите себя», – подчеркнул Ведерников.

При подозрительной активности в небе глава региона призвал незамедлительно сообщать по телефону 112 или 72-52-00. О случившемся необходимо проинформировать любого известного представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина» и до прибытия оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости).

«Своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, вечером 5 июня в Псковской области была объявлена беспилотная опасность.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






06 июня 2026

Пять ручных соек переехали из «Птичьего дворика» в Псково-Печерский монастырь
06 июня 2026

Лития на могиле Пушкина прошла в Святогорском монастыре
06 июня 2026

Дни пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Михайловском
06 июня 2026

Выпуск единой карты псковича начнётся с 1 сентября
06 июня 2026

Велопарад стартует на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
06 июня 2026

Ливни ожидаются сегодня в Псковской области
06 июня 2026

Несколько улиц перекроют сегодня в Пскове для проведения велопарада
06 июня 2026

Мобильный пункт забора крови будет работать сегодня в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...