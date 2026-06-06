Более 15 БПЛА уничтожено в небе над Псковской областью за ночь
Более 15 БПЛА противника уничтожено в небе над Псковской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.
Глава региона напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и местам их падения смертельно опасно.
«Будьте бдительны и берегите себя», – подчеркнул Ведерников.
При подозрительной активности в небе глава региона призвал незамедлительно сообщать по телефону 112 или 72-52-00. О случившемся необходимо проинформировать любого известного представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина» и до прибытия оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости).
«Своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб!» – подчеркнул Михаил Ведерников.
Напомним, вечером 5 июня в Псковской области была объявлена беспилотная опасность.