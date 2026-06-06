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Общество

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото: ПАИ

Михаил Ведерников также напомнил действия при обнаружении падения БПЛА: необходимо незамедлительно сообщить по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00, проинформировать любого известного представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина» и до прибытия оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости).

Напомним, вечером 5 июня в Псковской области была объявлена беспилотная опасность За ночь в небе над регионом воздушные силы ПВО сбили более 15 БПЛА противника.

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