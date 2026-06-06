Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

09:51, 06 июня 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников также напомнил действия при обнаружении падения БПЛА: необходимо незамедлительно сообщить по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00, проинформировать любого известного представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина» и до прибытия оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости).

Напомним, вечером 5 июня в Псковской области была объявлена беспилотная опасность За ночь в небе над регионом воздушные силы ПВО сбили более 15 БПЛА противника.