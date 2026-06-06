Выпуск единой карты псковича начнётся с 1 сентября

12:36, 06 июня 2026, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Единая карта псковича» подписали на ПМЭФ с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Псковская область внедряет универсальную электронную карту, опираясь на успешный опыт коллег из Северной столицы. Регион не будет создавать систему с нуля, а возьмёт за основу готовое решение – «Единую карту петербуржца», отметил Ведерников.

Соглашение предполагает предоставление иных межбюджетных трансфертов для возмещения расходов, связанных с выпуском и обслуживанием электронной карты. Подписанный документ создаёт необходимую базу для начала эмиссии электронных карт уже с 1 сентября этого года.

«Уверен, карта будет востребована и станет эффективной платформой для развития региональных сервисов. Благодарю Александра Дмитриевича за готовность делиться успешными практиками и вместе участвовать в реализации социально-экономических проектов», – подчеркнул губернатор.

Идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект получил название «Единая карта псковича» (ЕКП) и должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.