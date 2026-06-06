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Культура

Мариинский театр выступил с оперой «Скупой рыцарь» на Днях пушкинской поэзии

Мариинский театр выступил с оперой «Скупой рыцарь» на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском сегодня, 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Зрители погрузились в мир камерной оперы Сергея Рахманинова, созданной по мотивам «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина.

«Это необычное произведение: вместо привычных арий выразительные речитативы, а оркестр тонко и глубоко раскрывает характеры героев. Особое впечатление произвёл монолог Барона: в музыке ярко прозвучала внутренняя борьба – жадность, терзающая душу, и отголоски человеческих чувств», – отметили в пресс-службе.

Добавим, Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском приняли гостей и участников не только из разных уголков Псковской области, но и из других регионов страны. 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встречаются театр, музыка и слово. Один из самых зрелищных моментов праздника – традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области.

Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут. Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

Отметим, сегодня, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка.

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