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Общество

Паша Матросов и Валя Корик: продолжается розыск детей из Великих Лук

Работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних ведётся сотрудниками ГУУР МВД России и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами. 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

Павел Матросов. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления, напомнили в УМВД России по Псковской области. Звонки граждан принимают круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Валентина Корик

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8 8112) 59-20-62 и 59-22-33, 8 495 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

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