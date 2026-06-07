Паша Матросов и Валя Корик: продолжается розыск детей из Великих Лук

14:24, 07 июня 2026, ПАИ

Работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних ведётся сотрудниками ГУУР МВД России и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами. 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления, напомнили в УМВД России по Псковской области. Звонки граждан принимают круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8 8112) 59-20-62 и 59-22-33, 8 495 031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).