Не считайте в уме: стратегию успешной сдачи экзамена раскрыл разработчик ЕГЭ по математике
Стратегию успешной сдачи ЕГЭ раскрыл разработчик единого государственного экзамена по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Об этом сообщает РБК.
Основной экзамен по математике пройдёт у школьников уже завтра, 8 июня. По словам разработчика, нужно хорошо выспаться, грамотно спланировать выполнение работы и сохранять уверенность в своих силах. Также важно настраивать себя «на тот результат, который соответствует вашему уровню знаний».
В последний день перед экзаменом эксперт советует решать задания из тех, которые получаются больше всего, чтобы почувствовать уверенность. А вот в день самого ЕГЭ за задачи лучше не браться.
На самом экзамене Ященко советует писать все промежуточные действия, так как самые популярные ошибки на экзамене – это неправильно прочитанные условия и арифметические ошибки, в большинстве случаев связанные с действиями в уме.
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Не считайте в уме: стратегию успешной сдачи экзамена раскрыл разработчик ЕГЭ по математике