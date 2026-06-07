Не считайте в уме: стратегию успешной сдачи экзамена раскрыл разработчик ЕГЭ по математике

16:32, 07 июня 2026, ПАИ

Стратегию успешной сдачи ЕГЭ раскрыл разработчик единого государственного экзамена по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Об этом сообщает РБК.

Основной экзамен по математике пройдёт у школьников уже завтра, 8 июня. По словам разработчика, нужно хорошо выспаться, грамотно спланировать выполнение работы и сохранять уверенность в своих силах. Также важно настраивать себя «на тот результат, который соответствует вашему уровню знаний».

В последний день перед экзаменом эксперт советует решать задания из тех, которые получаются больше всего, чтобы почувствовать уверенность. А вот в день самого ЕГЭ за задачи лучше не браться.

На самом экзамене Ященко советует писать все промежуточные действия, так как самые популярные ошибки на экзамене – это неправильно прочитанные условия и арифметические ошибки, в большинстве случаев связанные с действиями в уме.