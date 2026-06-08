В Пскове сегодня откроют для транспорта переулок Дружбы

08:46, 08 июня 2026, ПАИ

Дорожный участок в Пскове планируют открыть для движения с сегодняшнего дня. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Переулок Дружбы в районе дома № 6 на улице Госпитальной закрывали до 8 июня.

Ограничения вводились в связи с проведением дорожных работ. Они также коснулись Зонального шоссе.