Музыканты из Англии, Китая, Италии и Индии выступят в Покровской башне Пскова

12:53, 08 июня 2026, ПАИ

Концерт иностранных исполнителей пройдет в рамках Псковского международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим». В этот день для гостей прозвучат оперные арии и популярные итальянские песни, а также индийские национальные инструменты и волынка, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Для слушателей выступят:

Фольклорное трио из Индии: Судхир Матхур, Адитья Шанкер Рагхуванши, Дипа Рагхуванши. В руках виртуозных исполнителей зазвучат ситар, табла и танпура.

Доктор Судхир Матхур – ситарист школы классической индийской музыки Сения Майхар Гарана. Почётный профессор музыки Музыкального колледжа Аджмера. Преподаёт игру на ситаре, воспитал многих известных исполнителей традиционной индийской музыки.

Адитья Шанкер – исполнитель на табла, выступавший с концертами на престижных площадках в Индии и за рубежом. Был выбран молодежным культурным послом Индии на Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года в России и выступил на церемонии открытия этого фестиваля в Сибири. Участвовал в молодёжном форуме «Таврида» в 2018 году.

Дипа Рагхуванши – исполнитель на танпуре.

Джими МакРэй (Великобритания) – известный музыкант, один из лучших волынщиков-виртуозов, успешно выступающий на родине и за рубежом. Известен своей глубокой симпатией к России. Неоднократно выступал в России с октября 2022 года на международных фестивалях, в том числе «На том стоим» и «Единством сильны». В 2023–2025 годах выступления Джими МакРея с большим успехом прошли в Пскове и городах Псковской области (Великие Луки, Порхов, Опочка, Невель, Остров, Пушкинские Горы).

Сян Фэнянь (Китай) – солистка, оперная исполнительница, ассистент-стажер Московской консерватории. Совершенствует свое мастерство под руководством профессора К. Кадинской. Обладает лирическим колоратурным сопрано. В репертуаре – арии из опер и камерно-вокальные сочинения А. Вивальди, Ф. Шопена, Р. Штрауса, Л. Бернстайна, М. Глинки, С. Рахманинова. Завоевала золотую медаль в молодёжной категории Всекитайского музыкального конкурса (2017) и золотую медаль конкурса китайской песни (2024). Обладательница многих престижных международных наград и премий в области музыкального искусства.

Витторио Чентроне (Италия), известный также как Лемури, – певец, композитор, аранжировщик, автор текстов песен. Он начал творческую карьеру в рок-группе Futuritmi, затем дебютировал как сольный исполнитель. В 2003 году принял участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо в качестве автора песен с композицией Chi sei non lo so. Автор рок-оперы Lemuri il Visionario, в которой исполнил заглавную роль, взаимодействуя с анимированными рисунками карикатуриста Джулио Де Вита. В 2020 году получил приз за лучшее выступление на фестивале Musicultura в Мачерате. Он финалист конкурса авторов песен L'artista che non c'era (2022) и конкурса The Voice Senior (2024).

Концерт пройдёт 14 июня в 17:00 в Покровской башне (улица Свердлова, 3). Дополнительная информация: (8 8112) 33-10-65.