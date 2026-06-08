Анна Кутузова связала рост налоговых поступлений с ответственностью бизнеса и граждан

16:03, 08 июня 2026, ПАИ

21 млрд рублей налогов и 10,3 млрд рублей страховых взносов перечислили в бюджетную систему РФ налогоплательщики Псковской области за январь – апрель этого года. Данные на заседании Общественного совета при региональном УФНС России привела руководитель управления Анна Кутузова, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Общий объём поступлений в консолидированный бюджет РФ вырос на 4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп роста составил 123,5 %. При этом доходы федерального бюджета увеличились почти вдвое – до 7,1 млрд рублей (179 % к уровню 2025 года). Консолидированный бюджет Псковской области пополнился на 13,9 млрд рублей (106,8 %).

По словам Анны Кутузовой, рост поступлений свидетельствует не только о позитивной динамике региональной экономики, но и об ответственной позиции бизнеса и граждан. «Наша задача – сохранить этот тренд, обеспечивая баланс между фискальной функцией и комфортными условиями для добросовестных налогоплательщиков», – заявила руководитель управления.

Структура доходов областного бюджета на 99 % сформирована за счёт ключевых налогов. Среди них – налог на доходы физических лиц (5,6 млрд рублей), акцизы (2,9 млрд рублей), налог на прибыль (2,4 млрд рублей), а также налоги на совокупный доход (1,8 млрд рублей).

Актуальность темы, как отметили в ведомстве, связана с формированием бюджета региона на 2027 год: от стабильности поступлений зависят исполнение социальных обязательств и реализация инфраструктурных проектов. Всего в Псковской области налоговые органы курируют финансовую дисциплину около 25 тысяч хозяйствующих субъектов.