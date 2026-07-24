Банк России снизил ключевую ставку десятый раз подряд

13:50, 24 июля 2026, ПАИ

Совет директоров Банка России 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 14 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Это десятое подряд снижение ставки, предыдущие были в июне, июле, сентябре, октябре, декабре, феврале, марте, апреле и июне.