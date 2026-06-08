Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Объём страховых взносов в Псковской области превысил прошлогодний показатель на 9,4%

Объём страховых взносов, мобилизованных налоговыми органами Псковской области за четыре месяца этого года, превысил 10,3 млрд рублей. Это на 9,4 % (или 0,9 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2025 года. Данные на заседании Общественного совета при региональном УФНС России привела руководитель управления Анна Кутузова, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Глава управления, которое аккумулирует более 90 % доходов областного бюджета, подчеркнула значимость озвученных цифр для социальной стабильности. Особое внимание на заседании уделили поступлениям в местные бюджеты: за четыре месяца они выросли до 2,5 млрд рублей.

«Каждый дополнительный рубль страховых взносов – это будущие пенсии, больничные и социальные выплаты жителей Псковской области, – отметили на заседании. – Мы видим, что бизнес становится прозрачнее, а налоговая культура – выше. Это наш общий результат».

Имущественные налоги (на имущество, транспорт и землю) обеспечили казне 1,2 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июня 2026

Бизнес в сфере выращивания роз обсудили на «Серебряном дожде». Главное
08 июня 2026

Поступления налогов от жителей Псковской области в консолидированный бюджет РФ выросли на 4,6 млрд рублей
08 июня 2026

Анна Кутузова связала рост налоговых поступлений с ответственностью бизнеса и граждан
08 июня 2026

Объём страховых взносов в Псковской области превысил прошлогодний показатель на 9,4%
08 июня 2026

Псковский предприниматель описал портрет среднестатистического покупателя садовых роз
08 июня 2026

Гендиректор питомника «Тамара Розы» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
08 июня 2026

Названы отрасли-аутсайдеры по росту зарплат в России
08 июня 2026

Аналитики спрогнозировали замедление роста зарплат в России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...