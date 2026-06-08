Объём страховых взносов в Псковской области превысил прошлогодний показатель на 9,4%

15:58, 08 июня 2026, ПАИ

Объём страховых взносов, мобилизованных налоговыми органами Псковской области за четыре месяца этого года, превысил 10,3 млрд рублей. Это на 9,4 % (или 0,9 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2025 года. Данные на заседании Общественного совета при региональном УФНС России привела руководитель управления Анна Кутузова, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Глава управления, которое аккумулирует более 90 % доходов областного бюджета, подчеркнула значимость озвученных цифр для социальной стабильности. Особое внимание на заседании уделили поступлениям в местные бюджеты: за четыре месяца они выросли до 2,5 млрд рублей.

«Каждый дополнительный рубль страховых взносов – это будущие пенсии, больничные и социальные выплаты жителей Псковской области, – отметили на заседании. – Мы видим, что бизнес становится прозрачнее, а налоговая культура – выше. Это наш общий результат».

Имущественные налоги (на имущество, транспорт и землю) обеспечили казне 1,2 млрд рублей.