Сила доброты: Псковская область отметила День социального работника

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника, прошло в Социальном городке Пскова 8 июня. Собравшихся поприветствовали видеопоздравлением от министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который отметил важность поддержки нуждающихся и пожелал псковским специалистам здоровья и оптимизма. С приветственным словом к залу обратилась и первый заместитель губернатора Вера Емельянова, подчеркнув, что соцработник – это самая человечная профессия.

Кульминацией праздника стало вручение наград и благодарностей лучшим представителям этой ответственной профессии. Фоторепортаж Екатерины Ивановой передаёт атмосферу уважения и признательности к людям, которые ежедневно помогают другим обрести уверенность в завтрашнем дне.