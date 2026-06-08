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Псковские учёные создали электронную базу данных о мифологии Гдовского края

Новую базу данных «Современная мифология Гдовского края» презентовали в Псковском государственном университете. Над её сбором работали учёные-филологи ПсковГУ: доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Любовь Юрчук, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Надежда Лищенко и старший научный сотрудник лаборатории «Социогуманитарная регионика» Наталья Пителина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: ПсковГУ

В базе данных хранятся тексты, аудио-, фото- и видеоматериалы, которые студентам и сотрудникам ПсковГУ удалось собрать во время экспедиции в сентябре 2025 года. Предания, былички и другие устные рассказы запечатлели жизнь приграничного Гдовского края, его историю. Руководитель проекта Любовь Юрчук отметила, что собранные материалы могут заинтересовать исследователей, педагогов и экскурсоводов.

Исследование выполнено на средства гранта Русского географического общества.

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