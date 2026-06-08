Любопытные обитатели леса попали в фотоловушку в Псковской области
Свежие кадры фотоловушек юга Псковской области опубликовал блогер и путешественник Гарри Невельский.
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
На снимках запечатлены медведи, барсуки, парнокопытные, заяц и другие животные.
Ранее сообщалось, что семейство медведей попало в фотоловушку в Пустошкинском районе.
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