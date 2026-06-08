Любопытные обитатели леса попали в фотоловушку в Псковской области

22:58, 08 июня 2026, ПАИ

Свежие кадры фотоловушек юга Псковской области опубликовал блогер и путешественник Гарри Невельский.



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский

















На снимках запечатлены медведи, барсуки, парнокопытные, заяц и другие животные.

Ранее сообщалось, что семейство медведей попало в фотоловушку в Пустошкинском районе.