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Общество

Любопытные обитатели леса попали в фотоловушку в Псковской области

Свежие кадры фотоловушек юга Псковской области опубликовал блогер и путешественник Гарри Невельский.

  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский
  • Обитатели леса
    Фото: Гарри Невельский

На снимках запечатлены медведи, барсуки, парнокопытные, заяц и другие животные.

Ранее сообщалось, что семейство медведей попало в фотоловушку в Пустошкинском районе.

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