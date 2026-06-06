Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области

20:38, 06 июня 2026, ПАИ

Семейство медведей запечатлел фотоохотник, блогер, путешественник Гарри Невельский в Пустошкинском районе. Об этом он рассказал в своей группе «Лесной репортёр | Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский



Фото: Гарри Невельский











«Я думал, у меня семейка из трёх особей тут живёт. А оказывается, их четверо! Фотоловушку в ста метрах отсюда они вскрыли благополучно. Но хоть эту оставили в покое. Наблюдаем дальше», – отметил он.

Ранее фотоохотнику удалось запечатлеть на одной поляне барсука, косулей и зайца.