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Общество

Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области

Семейство медведей запечатлел фотоохотник, блогер, путешественник Гарри Невельский в Пустошкинском районе. Об этом он рассказал в своей группе «Лесной репортёр | Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».

  • Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области
    Фото: Гарри Невельский
  • Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области
    Фото: Гарри Невельский
  • Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области
    Фото: Гарри Невельский
  • Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области
    Фото: Гарри Невельский
  • Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области
    Фото: Гарри Невельский
  • Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области
    Фото: Гарри Невельский

«Я думал, у меня семейка из трёх особей тут живёт. А оказывается, их четверо! Фотоловушку в ста метрах отсюда они вскрыли благополучно. Но хоть эту оставили в покое. Наблюдаем дальше», – отметил он.

Ранее фотоохотнику удалось запечатлеть на одной поляне барсука, косулей и зайца.

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