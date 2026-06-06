Не трое, а четверо: семейство медведей попало в фотоловушку в Псковской области
Семейство медведей запечатлел фотоохотник, блогер, путешественник Гарри Невельский в Пустошкинском районе. Об этом он рассказал в своей группе «Лесной репортёр | Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
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Фото: Гарри Невельский
«Я думал, у меня семейка из трёх особей тут живёт. А оказывается, их четверо! Фотоловушку в ста метрах отсюда они вскрыли благополучно. Но хоть эту оставили в покое. Наблюдаем дальше», – отметил он.
Ранее фотоохотнику удалось запечатлеть на одной поляне барсука, косулей и зайца.
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