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Определилась первая полуфинальная пара чемпионата Псковской области по футболу

Великолукский клуб «Луки-Энергия-2» вышел в полуфинал чемпионата Псковской области, пройдя в четвертьфинале пыталовский «Старт». Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.

Фото: Федерация футбола Псковской области

Дубль «Луки-Энергии» в ответном матче четвертьфинала одержал техническую победу над «Стартом». В полуфинале великолучане встретятся с «Невелем», который ранее выиграл у новоржевской «Фортуны» по сумме двух встреч – 4:2.

Во втором полуфинале победитель пары «Псков Юнайтед» – «Псков» сыграет с командой, которая одержит победу в играх гдовской «Чайки» и псковской «Стрелы».

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