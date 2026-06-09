Стала известна программа «Исторического лектория» на фестивале «Исаборг-2026»

11:17, 09 июня 2026, ПАИ

Сатала известна программа «Исторического лектория» на фестивале «Исаборг-2026», который пройдёт в Изборске в ближайшие выходные.

12 июня, 12:00–18:30

«Андрей Тарковский в Изборске» / Александр Донецкий, старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск», кандидат филологических наук.

«Женский костюм славян-кривичей» / Ирина Кострова, научный сотрудник музея-заповедника «Изборск».

«Наряжоха. Девичий костюм середины XIX – начала XX века в традиционной культуре Северо-Западного региона» / Анастасия Попова, завсектором исторических программ и фестивалей музея-заповедника «Изборск».

«Земледелие средневековых изборян» / Элизабет Кузьмина, старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск».

«Чего хочет паспортист исторического фестиваля?» / Иван Минаков, реконструктор, исследователь материальной культуры раннего Средневековья.

«Исторические лыжи» / Кирилл Жуков, реконструктор, исследователь материальной культуры раннего Средневековья.

«Использование хищных птиц для соколиной охоты в раннем Средневековье» / Вадим Аводнев, реконструктор, исследователь материальной культуры раннего Средневековья.

«Рыболовный промысел изборян» / Елена Левшова, заместитель начальника экскурсионного отдела музея-заповедника «Изборск».

13 июня, 13:00–16:30

«Народ сето: кто они?» / Елена Вариксоо, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия».

«Вооружение викингов» / Михаил Воронцов, реконструктор, исследователь материальной культуры раннего Средневековья.

«Загадка матриархата в древних обществах» / Юлия Колпакова, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидат исторических наук.

Зрителей ждут на фестивале «Исаборг» в Изборской крепости 12 и 13 июня с 11:00 до 20:00.