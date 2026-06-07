Стала известна программа фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг–2026»

13:16, 07 июня 2026, ПАИ

Программу фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг–2026» опубликовал Государственный музей-заповедник «Изборск».

12 июня, пятница

11:00–20:00 – «Родная история» – музейная площадка для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы;

12:00–18:30 – «Исторический лекторий» – открытые научно-популярные лекции от научных сотрудников музея-заповедника «Изборск» и клубов исторической реконструкции;

13:00 – «Первый государственный человек и устроитель России» – экскурсия по выставке, посвящённой Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину;

14:00 – Открытие фестиваля;

14:30–15:30 – Военная программа (массовые полевые сражения);

16:00 – «Эхо русских деревень» – музыкальная фольклорная программа;

18:30–19:30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».

13 июня, суббота

11:00 – Приветствие участников и гостей фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;

11:30 –13:00 – Военная программа (массовые полевые сражения);

12:00–13:00 – Женский конкурс «Царевна Лягушка»;

12:00–13:30, 15:00–17:00 – Средневековые ремесленные мастер-классы;

13:00 – Мужской конкурс «Рубка бревна»;

13:00–16:30 – Исторический лекторий;

14:00–15:30 – Средневековые танцы от клубов «Скёль» и «Гельвеция»;

15:30–16:30 – Живая дальдоза – военная игра-сражение;

16:30–20:30 – Индивидуальный лучный турнир;

17:00–18:00 – Мастер-классы в лагерях реконструкторов;

17:00–19:00 – «Битва дружин» – показательные поединки;

19:00–19:30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».

В течение трёх дней, с 12 по 14 июня, с 11:00 до 20:00 в Изборской крепости будет работать музейная площадка «Родная история» для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы.

«Ждём вас на празднике раннесредневековой культуры в Изборской крепости 12–13 июня с 11:00 до 20:00», – отметили организаторы.