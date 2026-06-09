В Псков на форум «На том стоим» приедут учёные из Европы, Азии и Северной Америки

14:35, 09 июня 2026, ПАИ

Научная конференция международного форума «На том стоим», посвящённого поддержке российской истории и культуры, пройдёт в Пскове с 10 по 11 июня. На ней выступят как российские, так и зарубежные учёные. Об этом сообщил руководитель проекта Виталий Миронов в канале форума.

В форуме примут участие не только деятели культуры, но и представители научного сообщества: историки, политологи, философы. Среди участников – учёные из стран БРИКС: Индии, Китая, Бразилии. Также на научной конференции выступят специалисты из Великобритании, Чехии, Канады, Японии, Швейцарии, Сербии, Ирана и других стран.

«Для нас особая честь, что примут участие представители Европы, стран Азии и Северной Америки», – отметил Виталий Миронов.

Темой научной конференции станет обсуждение русофобии, её истоков, проявлений и способов противодействия.

«Для нас особый успех, что участие в этих дискуссиях примут выдающиеся историки и политологи. В Псков приедет один из самых известных сейчас западных историков, специалистов по России – почётный профессор Кембриджского университета Ричард Саква. Ещё один гость форума – член Валдайского клуба, профессор Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс. Он очень мощная фигура, политолог, мыслитель. Россию будут представлять руководители и члены Зиновьевского клуба», – добавил руководитель проекта.

Кроме того, на конференции выступят доктор исторических наук, профессор кафедры истории России РУДН Владимир Блохин и доктор исторических наук, один из ведущих специалистов по Франции Наталья Таншина. Доклады также подготовят историки, представляющие Псковский государственный университет и Псковский научно-исследовательский институт.

Напомним, международный форум «На том стоим» пройдёт в Псковской области с 10 по 14 июня в третий раз. В Пскове в рамках форума состоится бесплатный концерт исполнителей из Китая и Италии. Кроме того, музыканты из Англии, Китая, Италии и Индии выступят в Покровской башне Пскова.