Звёздные зарубежные артисты приедут в Псковскую область на форум «На том стоим»

13:02, 09 июня 2026, ПАИ

Международный форум «На том стоим», посвящённый поддержке российской истории и культуры, пройдёт в Псковской области с 10 по 14 июня. Главными местами проведения мероприятий станут Псков, Опочка, Пушкинские Горы и Талабские острова. Об этом сообщил руководитель проекта Виталий Миронов на канале форума «На том стоим».

«Концертная программа форума очень обширна. Самое важное, что выступления российских и зарубежных исполнителей порадуют не только жителей Пскова, но и жителей Опочки, Пушкинских Гор и Талабских островов», – отметил Виталий Миронов.

Россию на форуме будут представлять местные артисты: музыкальные, танцевальные и фольклорные коллективы.

«В этот раз в Пскове выступит целое созвездие талантливых зарубежных артистов – представителей Великобритании, Китая, Индии, Ирана и других стран. Хедлайнером фестиваля станет Витторио Чентроне (Италия), известный также как Лемури – певец, композитор, аранжировщик, автор песен. До этого он ни разу не приезжал в Россию», – добавил руководитель проекта.

Напомним, в Пскове в рамках форума пройдёт бесплатный концерт исполнителей из Китая и Италии. Кроме того, музыканты из Англии, Китая, Италии и Индии выступят в Покровской башне Пскова.